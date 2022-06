CdS – Mkhitaryan, visite ok ma annuncio rimandato: ecco il motivo

Ieri Mkhitaryan ha svolto le visite mediche per l'Inter ma il suo annuncio non arriverà né oggi né in settimana

Ieri Mkhitaryan ha svolto le visite mediche per l'Inter ma il suo annuncio non arriverà né oggi né in settimana. "Non si sono stati annunci, perché manca l’intesa con la Roma per anticipare i tempi. L’appuntamento, evidentemente, è solo rimandato al primo luglio. È la medesima ragione per cui non c’è ancora stata l’ufficialità di Onana", spiega il Corriere dello Sport che poi chiarisce le cifre: l'armeno guadagnerà 3,6 mln netti a stagione più bonus per due anni.