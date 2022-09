Calhanoglu: “Perso derby per nostri errori. C’è la Champions e dobbiamo essere pronti”

Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League, insieme a mister Inzaghi in conferenza stampa c'è il centrocampista dell'Inter

Alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League, insieme a mister Inzaghi in conferenza stampa c'è anche il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu. Queste le risposte del turco alle domande dei giornalisti:

"Dobbiamo ripartire subito, non possiamo rilassarci. Abbiamo già analizzato l'ultima partita. Abbiamo perso per nostri errori, siamo motivati per domani. C'è la Champions e dobbiamo essere subito pronti".