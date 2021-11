Inter, un Calhanoglu così non si era mai visto: Marotta e Ausilio sorridono

Il centrocampista turco si sta rivelando ogni giorno di più un acquisto azzeccato, a livello tecnico ed economico

Ancora una volta in gol (il quarto in campionato, il terzo consecutivo), ancora una volta decisivo: l'Inter si gode lo splendido momento di forma di Hakan Calhanoglu. Un acquisto che si sta rivelando ogni giorno di più sempre più azzeccato, a maggior ragione se si pensa che il turco è arrivato a parametro zero. Per i nerazzurri, come scrive Tuttosport, non c'era modo migliore per sopperire all'assenza forzata di Eriksen.