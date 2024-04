Al termine di Inter-Torino, Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "I miei figli mi chiedono sempre se possono scendere in campo! È stata una bella giornata per loro e per noi. Sono contento, non mi aspettavo di fare due gol. Giocare così, in uno stadio così pieno. Il segreto dei rigori? Concentrazione, essere sempre concentrati. Io non voglio sbagliare, quando c'è l'occasione voglio fare gol. Il segreto è lavorare e crederci. Lautaro? Volevo lo tirasse lui, per me sarà un piacere vederlo capocannoniere".