Sky – Infortunio Calhanoglu, settimana prossima nuovi esami: i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tempi di recupero sono di circa 2/3 settimane per la distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra accusata. Calha è dunque in dubbio per la sfida del 1 ottobre con la Roma, proverà a esserci, ma dipenderà dai nuovi controlli di settimana prossima. Altrimenti metterà nel mirino il doppio confronto di Champions League con il Barcellona, con in mezzo la sfida col Sassuolo di Serie A.