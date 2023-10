Cambiasso: “Inter, no clima festa: in Champions cambiata mentalità. Ma c’è un campanello”

Oggi la partita era in mano, non si può rischiare così secondo me. A volte l’avversario però non ti fa fare come oggi, deve essere un campanello questo. A volte i piccoli cali si pagano molto cari. Nei protagonisti dell’Inter ho visto la mentalità giusta, quasi che la vittoria sia una cosa da fare e non un piccolo traguardo ecco. Si vede qui la crescita, il girone è preso in questo modo diverso ora, senza sottovalutare. C’è più consapevolezza ora, prima c'era quasi un clima di festa ecco negli anni scorsi, oggi no”.