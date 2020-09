Inter, Candreva convinto dalla Sampdoria: oggi nuovi contatti, ecco quando si può chiudere

Il futuro di Antonio Candreva sarà lontano dall’Inter: l’esterno classe ’87 non rientra più nei piani di Antonio Conte, e la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Sul giocatore si sono già mosse diverse squadre ma, al momento, in pole position ci sarebbe la Sampdoria: secondo tuttomercatoweb.com l’ex Lazio si sarebbe convinto ad accettare la proposta blucerchiata da quasi 2,5 milioni di euro a stagione (bonus inclusi). La trattativa sta entrando nel vivo: nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti, mentre a inizio settimana si lavorerà per provare a chiudere l’operazione.