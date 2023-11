Benfica-Inter, Carlos Augusto: “Siamo un grande gruppo. E anche se siam primi…”

-Se dovessi giocare contro il Benfica è una gara giusta per le tue caratteristiche?

Non possiamo scegliere l'avversario contro chi giocare, ma conosciamo l'avversario e il Benfica gioca bene. Abbiamo lavorato bene e non importa chi gioca, dobbiamo dare tutto sempre. L'Inter deve sempre vincere a prescindere dalla classifica, cerchiamo sempre di essere primi, non sarà facile ma cercheremo di fare del nostro meglio.