Casadei-Chelsea, accordo per 6 anni. La prossima offerta chiude: all’Inter andranno…

E' davvero ad un passo la cessione di Cesare Casadei al Chelsea. C'è stata infatti nelle ultime ore un'accelerata dei Blues su questo fronte, con Boehly e soci pronti ad accontentare le richieste dell'Inter e chiudere per il classe 2003. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il giocatore ha già trovato un accordo con il club londinese per un contratto di 6 anni, rifiutando le destinazioni Sassuolo e Nizza. La prossima offerta del Chelsea sarà quella giusta per chiudere: l'affare sarà concluso a 15 milioni di euro più bonus.