Cassano: “Inzaghi? Non salgo sul carro, deve andar via. Scudetto nel cesso e quest’anno…”

"Il Milan ha fatto due mezzi tiri in porta, ma è nettamente inferiore all'Inter, che ha meritato di andare avanti. Guardando la partita, avevo l'impressione che il Milan non avesse armi, Leao a parte, che secondo me non stava nemmeno bene. Le due milanesi hanno avuto fortuna nel sorteggio. Non sono d'accordo con chi dice che il calcio italiano è tornato: abbiamo avuto culo coi sorteggi, facciamo un calcio speculativo".

L'Inter, con la Juventus, è la squadra in assoluto più forte in Serie A. Ha meritato di essere in finale, ma c'è un problema: in campionato sta facendo schifo. L'anno scorso ha buttato al cesso un campionato, quest'anno è a -20 dal Napoli. Io non salgo sul carro di Inzaghi, per me resta da cambiare. In finale tutto può succedere, ma Inzaghi non è adatto all'Inter. Se l'Inter vince la Champions, cosa che spero, significa che il disastro in campionato è ancora più grande. In Champions ha fatto un grande lavoro, ma ha una squadra forte".