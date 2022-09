GdS – Mercoledì il CdA Inter: passivo migliora ma è più pesante del previsto

Mercoledì è il giorno del CdA dell'Inter, momento in cui sarà presentato il bilancio chiuso al 30 giugno scorso. "Il passivo sarà più elevato di quanto si pensava qualche mese fa, con le stime fissate a -120 milioni. In realtà il rosso sarà tra i 130 e i 140 milioni, complici alcune operazioni in uscita che hanno comportato comunque un esborso (leggi la buonuscita di Sanchez). Il rosso sarà comunque decisamente più contenuto rispetto al -245 milioni di un anno fa e anche in confronto al -254 ufficializzato dalla Juve solo pochi giorni fa", commenta La Gazzetta dello Sport.