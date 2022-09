Sky – CdA Inter, aumento di capitale in vista. La volontà di Suning è chiara

“Il presidente Steven Zhang (presente in sede insieme agli amministratori Marotta e Antonello con gli altri consiglieri collegati da remoto) ha annunciato un aumento di capitale (verrà di fatto utilizzata un’altra parte del prestito in arrivo da Oaktree) per colmare le perdite del bilancio 2021/22 di 140 milioni e non 120/125 come speravano i vertici societari. Nei mesi scorsi si sono aggiunti, infatti, l’incentivo all’esodo di Vidal e Sanchez e la multa dell’Uefa.