CdS – Dzeko fondamentale per l’Inter. Lukaku? Ecco quando torna

L'indisponibilità di Romelu Lukaku ha costretto Edin Dzeko agli straordinari in casa Inter. Ma il bosniaco ha risposto presente, come sottolinea il Corriere dello Sport di oggi: "Nella nostra serie A, è appena arrivato a quota 101, grazie alla doppietta con cui, nella scorsa giornata, ha messo la firma sul 2-1 nerazzurro in casa del Sassuolo. È stata una vittoria fondamentale per l’Inter, reduce dalla doppia sconfitta con Udinese e Roma e ora costretta ad un'affannosa rincorsa in campionato. E allora, fino a che non tornerà Lukaku - dovrebbe essere in panchina sabato prossimo a Firenze per poi tornare titolare contro il Viktoria Plzen -, Inzaghi continuerà a chiedere al suo “Cigno” altri gol per la rimonta. A cominciare da oggi con la Salernitana. E poi, quando ci sarà anche Big Rom, il tecnico nerazzurro saprà comunque di poter contare su Dzeko, ogni volta che ne avrà bisogno".