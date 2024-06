Simone Inzaghi sarà al centro degli incontri in casa Inter in settimana. Sul tavolo da un lato il rinnovo di contratto, dall'altro la programmazione della prossima stagione. Si parlerà di lui e con lui, in viale della Liberazione. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Potrebbero arrivare novità importanti già in settimana nel momento in cui il suo agente, Tullio Tinti, dovesse incontrare i dirigenti nerazzurri a Milano per compiere dei passi significativi verso l’intesa.