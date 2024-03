Quella per il portiere africano ha rappresentato per il club un’altra mossa da antologia, avendolo prelevato a zero dall’Ajax per poi dopo un solo anno rivenderlo al Manchester United per quasi 52 milioni. Ossigeno puro per la casse nerazzurre, che allo stesso tempo, nel corso degli anni, non sono state prosciugate da investimenti per i cartellini grazie all’arrivo a parametro zero di pedine rivelatesi fondamentali per arrivare al successo.