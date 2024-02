La vittoria dell'Inter, come già sottolineato, è passata dai piedi di Calhanoglu. Ma affinché il turco avesso il giusto spazio serviva un espediente da parte di Simone Inzaghi. E il tecnico nerazzurro ha lavorato in quest'ottica, chiedendo un sacrificio a un compagno in particolare. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.