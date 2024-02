"La vera novità delle ultime settimane è nell’inserimento ormai compiuto di Pavard sulla fascia destra. Il francese ex Bayern, con un suo raid, aveva deciso la finale di Supercoppa a Riyad servendo l’assist per Lautaro. Nel Derby d’Italia, Pavard non è stato decisivo solo entrando nell’area bianconera in occasione dell’autogol di Gatti. Terzo difensore centrale, ma anche quinto a destra o attaccante aggiunto. Ha fatto tutto e senza respiro, coprendo ben 11,6 chilometri".