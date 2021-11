CdS – Inter, spallata che riapre il campionato: Spalletti non più invincibile

Il focus del quotidiano capitolino a proposito della pesante vittoria dei nerazzurri nel match di ieri

Il Corriere dello Sport di questa mattina torna su Inter-Napoli. Questo il focus proposto dal quotidiano: "Proprio mentre temeva d’essere stato inghiottita dalle tenebre e di ritrovarsi ai margini del campionato, l’Inter si scrolla di dosso ogni paura, dà una spallata al campionato e lo riapre. Proprio nell’istante in cui il Napoli pareva si stesse impadronendo completamente del ruolo di leader, lanciando un segnale (quasi) inequivocabile, le luci di San Siro si sono improvvisamente spente.

Spalletti ha scoperto il dolore sordo della sua prima sconfitta. In un’ora e mezza di calcio esaltante e pure sgrammaticato, nel caos d’una partita con tante facce, nessuna esclusa, lo scudetto resta ancora un affare tra Milano e Napoli. Adesso si sa che non esistono più “invincibili”, che gli dei momentanei sono crollati assieme. Chi sta a distanza non siderale deve sentirsi vivo, forse pure chi si perde nelle brume di quest’avvio".