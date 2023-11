CdS – Juventus-Inter, la variabile che azzera un vantaggio bianconero. Cuadrado…

Il focus in avvicinamento alla gara di campionato in programma tra tre giorni all'Allianz Stadium

Juventus-Inter si avvicina. I rientri dei nazionali a pochi giorni dal match di certo non agevolano il percorso di preparazione, ma se non altro riguardano entrambe. Sulle insidie di questi giorni si sofferma il Corriere dello Sport:

"A differenza delle altre due soste, la gara con la Juve si disputerà domenica e non sabato, visto che l’impegno di Champions con il Benfica è in calendario soltanto mercoledì. Avere 24 ore in più per recuperare e prepararsi fa una bella differenza. In questo, Inzaghi e Allegri saranno nelle stesse condizioni. Il big-match, infatti, non arriva dopo una “tornata” di Coppe e ciò significa che i giorni di lavoro con l’organico al completo saranno sostanzialmente gli stessi.