Addirittura meglio dell'Inter dei record. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro clamoroso quest'anno e i dati lo confermano. La qualità della sua squadra emerge anche dal confronto con una Inter che fece miracoli diversi anni fa. Si legge infatti sul Corriere dello Sport: "Erano altri tempi, soprattutto era una Serie A a 18 squadre e con 2 punti a vittoria. L’ultima italianissima Inter in grado di vincere uno scudetto - quella della stagione 1988/89, allenata da Trapattoni - chiuse il campionato alla quota record di 58 punti in classifica su 68 disponibili, risultando primatista anche in termini di gol fatti e subiti e piazzando Aldo Serena in vetta alla classifica marcatori con 22 reti.