Cds – Psg non accelera e Skriniar non è disperato: vuole rinnovare con l’Inter

Il Psg ancora non ha rilanciato oltre quota 60 milioni di euro. Il difensore aspetta e spera di restare in nerazzurro

"La cessione di Skriniar per ora non si infiamma: la proposta del Psg non è sufficiente e il giocatore non è "disperato" visto che ha già un'intesa con l'Inter per il rinnovo fino al 2026 a 5 milioni".