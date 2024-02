Così l'ex arbitro: "L'attaccante dell'Inter non disturba mai Rui Patricio o Mancini, non interferisce sulla possibile parata del portiere"

Intervenuto a SportMediaset, Graziano Cesari, ex arbitro, ha subito spento le polemiche di chi ha paragonato il gol annullato al Lipsia a quello convalidato ad Acerbi contro la Roma: "Henrichs spinge Lunin, giusto annullare la rete di Sesko. Thuram invece non disturba mai Rui Patricio o Mancini, non interferisce sulla possibile parata del portiere, non impatta sull'azione. Insomma: Henrichs è in fuorigioco influente, Thuram no".