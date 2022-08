The Athletic – Chalobah, Chelsea apre al prestito secco: forte interesse da club di Serie A

Il Chelsea è pronto a lasciare partire in prestito Trevoh Chalobah . Secondo quanto riporta The Athletic , il difensore inglese, che la scorsa stagione ha trovato poco spazio, vorrebbe partire per trovare maggiore spazio in un'altra squadra. I Blues sono pronti a soddisfare la richiesta di Chalobah.

Il Chelsea, però, in una eventuale trattativa non vorrebbe inserire nessuna opzione o obbligo di acquisto, il prestito sarebbe quindi secco. Per Chalobah, il cui contratto scade nel 2026, c'è molto interesse da parte di club della Premier League e della Serie A che partecipano alle competizioni europee, fattore ritenuto importante per un trasferimento all'estero. Chalobah potrebbe rappresentare un'ottima occasione per l'Inter che è in cerca di un difensore low cost.