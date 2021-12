Champions League, ora il gol in trasferta non vale più. Ecco come funziona

La novità annunciata nei mesi scorsi entra in vigore da questa edizione

Il caos scatenato dall'errore in sede di sorteggio ha eclissato quella che sarà la vera novità di questa fase finale di Champions League e delle altre competizioni europee. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Piccola grande rivoluzione in arrivo. Da quest’anno il gol in trasferta nelle gare a eliminazione diretta con andata e ritorno non vale più doppio. In caso, per esempio, di 2-2 e 1-1, non passa più la squadra che ha pareggiato 2-2 in trasferta. Si va ai supplementari o, se già nei 120’, ai calci di rigore".