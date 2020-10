Chelsea, Marcos Alonso out: Lampard lo manda in tribuna contro il Crystal Palace

Nè in campo nè in panchina. Marcos Alonso oggi non sarà a disposizione di Frank Lampard per il match di Premier League che vedrà il Chelsea affrontare il Crystal Palace.

Il nome dell’ex Fiorentina non figura nè nella formazione titolare, nè tra i panchinari e per la stampa inglese è un chiaro indizio sulla sua imminente cessione, anche perchè si parla di una rottura nei rapporti tra l’esterno e il tecnico dei blues. Sul giocatore è forte l’interessamento dell’Inter, che vorrebbe il giocatore in prestito.