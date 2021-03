La Gazzetta dello Sport in edicola oggi elenca le 10 regole di Antonio Conte per provare a vincere lo scudetto. "Regole di comportamento che si adattano alla situazione. Così sta accadendo all’Inter: lungo la strada verso il titolo nerazzurro, per dire, c’è di mezzo il rischio Covid e un gruppo storico poco abituato alla vittoria. E allora pochi concetti e semplici principi: Conte li ha fissati con i suoi giocatori, firmando un patto per la vittoria", commenta la Rosea.