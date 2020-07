Conte-Inter, aria pesante: mercato e non solo, tanti i punti di tensione. E ora Suning…

Fra risultati deludenti e dichiarazioni sibilline, il rapporto tra l’Inter e Antonio Conte sembra già essersi incrinato, al punto di far nascere le prime voci di un clamoros divorzio a fine anno. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbero tanti i punti di tensione tra le parti: “Ma Conte ha ancora fiducia nel progetto Inter? E’ trascorso soltanto un anno dal suo insediamento, ma sono già troppi gli indizi per non porsi la domanda“.

MERCATO – “Il tecnico salentino ha più volte fatto capire come la società, a suo giudizio, abbia preferito puntare sulla prospettiva piuttosto che sull’esperienza, rendendo più complicato il processo di eliminazione di certi storici difetti. Peraltro, anche il mercato per la prossima stagione si sta sviluppando su questa linea: dopo Hakimi, si lavora su Tonali e Kumbulla (entrambi classe 2000). Nella lista di Conte, invece, ci sono Vidal, Dzeko e, magari, Verthongen“.

MANCATO SUPPORTO – “Attenzione, però, perché non è solo una questione di mercato. L’allenatore, infatti, non si sentirebbe adeguatamente sostenuto: non certo pubblicamente, piuttosto nella sua metodologia e filosofia di lavoro, che non avrebbero ancora “attecchito”. Gli atteggiamenti e i comportamenti del tecnico, infatti, hanno destato perplessità a più livelli all’interno del club. E’ vero che le sue abitudini erano note, ma in più di un’occasione le sue sfuriate pubbliche (e non) sono state giudicate esagerate, per non dire controproducenti“.

SUNING – “Da non trascurare, infine, come l’attuale situazione viene percepita in Cina. E’ vero che Steven Zhang manca dall’Italia ormai da tempo, ma si tiene quotidianamente informato su tutto quanto accade a Milano, comprese le dichiarazioni di Conte. Ecco, sembra che sia ben poco apprezzato – giusto per usare un eufemismo – il suo lasciar intendere che non sia stato completamente accontentato. Eppure, proprio perché era stato scelto il miglior allenatore sulla piazza, tra la scorsa estate e gennaio sono stati fatti investimenti per 180 milioni (ovviamente al lordo delle cessioni tra cui quella di Icardi da oltre 50 più 8 di bonus), che hanno fatto sbarcare alla Pinetina ben 11 giocatori nuovi“.