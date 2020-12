Inter, ad Appiano il messaggio chiarissimo di Conte: “Potete pure guardarvi attorno, ma…”

Una conferenza in cui Antonio Conte non ha certo lesinato titoli forti e chiamate alle armi, quella di ieri ad Appiano Gentile alla vigilia di Cagliari-Inter.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, infatti, l’allenatore nerazzurro ha ribadito il messaggio della proprietà nell’incontro di agosto a Villa Bellini. Un modo per dire a tutti in modo chiaro: ‘Potete pure guardarvi attorno, ma non è ancora tempo di scudetto per questa Inter’. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Sommando tutti gli addendi verrebbe da pensare che lo scudetto sia una missione, non solo un obiettivo. Ma è qui che Conte ha tatticamente spento gli ardori, ricordando a tutti i vecchi patti con il club: «La proprietà è stata molto chiara ad agosto, ha detto che ci sarebbe stata una situazione molto difficile e un rallentamento per il Covid». Come dire, guardatevi attorno, non è ancora tempo di scudetto“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)