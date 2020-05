Conte: “Risultati Fase 1 ok. Da lunedì riprende la vita sociale nelle regioni”

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, è intervenuto in conferenza stampa per annunciare i dettagli della nuova fase che attende l’Italia: “Le misure della Fase 1 hanno prodotto i risultati attesi, quindi si può ripartire, con fiducia e senso di responsabilità che dovranno assumersi le loro responsabilità. Affrontiamo un rischio calcolato, la curva dei contagi potrà tornare a salire, e saranno possibili nuove chiusure. Da lunedì saranno consentiti gli spostamenti all’interno della regione senza autocertificazione. Si potrà andare dove si vuole, riprende la vita sociale: resta il divieto di uscire di casa per chi è positivo e per chi ha sintomi riconducibili al COVID-19. Sono vietati gli assembramenti, raccomandiamo di portare sempre la mascherina. Da una regione all’altra ci si può spostare solo per i motivi già noti, e sarà così fino al 3 giugno. Riapriranno i negozi di vendita al dettaglio, tutte le attività legate alla cura della persona. Riapriranno anche ristoranti, bar, pub, pasticcerie. Il tutto però a condizioni che le Regioni accertino che la curva sia sotto controllo e adottino protocollo sicurezza”.