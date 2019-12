Conte, problemi in panchina: l’opposto di Verona. A Firenze fa tre cambi e quei tre…

L’Inter ha problemi di panchina? Antonio Conte non riesce a cambiare in positivo le partite attingendo dalle riserve. E’ successo già in passato e si è ripetuto anche a Firenze, durante Fiorentina-Inter.

“Non è il caso di arrivare agli estremi del Verona, dove i tre subentranti sono andati tutti a segno, riacciuffando una gara che li vedeva sotto 0-3. Quella è una situazione limite, e l’Inter non può certo ispirarsi, con tutto il rispetto, all’Hellas. Però basta restare alla sfida di Firenze: Montella in panchina pesca Vlahovic, e lui scaraventa in porta al palla del pareggio. Conte fa entrare Politano, Agoumé e Godin: il primo e l’ultimo hanno responsabilità nella stessa azione, il francesino classe 2002 praticamente non tocca mai la palla (un passaggio tentato e non completato). Facendo le somme, siamo a un impatto negativo. Sicuramente non positivo, tanto meno decisivo. L’ultima giocata di un panchinaro capace di influire sul risultato fu il gol di Barella del debutto di Champions con lo Slavia, secoli fa”, racconta oggi la Gazzetta dello Sport.