“Per quello che riguarda Bastoni ha ripreso da ieri ad allenarsi con noi e andrà in panchina. Inevitabile che quando si è reduci da un virus che debilita serve tempo per ritrovare condizione. Per il resto faremo delle valutazioni in mezzo al campo. Brozovic è un po’ affaticato, lo stesso Sensi”.

Così Antonio Conte, in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra Inter e Borussia Monchengladbach.