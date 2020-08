Inter, Conte: “Col Siviglia finale tosta, dobbiamo imporre i nostri ritmi. Noi con autostima”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della finale di Europa League col Siviglia: “Quando arrivi in finale hai avuto un percorso come il nostro e come il Siviglia, che ha avuto un percorso importante. Hanno battuto lo United che pensavo fosse la favorita, in finale sono arrivate due squadre che hanno meritato. Sarà una finale bella tosta, una sfida importante: ci arriviamo nella giusta condizione con le giuste conoscenze, la giusta umiltà e col fatto di aver aumentato l’autostima nei nostri mezzi. Il Siviglia è la tipica squadra spagnola che preferisce avere il dominio del gioco e il possesso, hanno tanti giocatori di qualità: se li fai giocare ai loro ritmi diventa difficile perché ti fanno correre. Dovremo essere bravi a farli giocare ai ritmi che vogliamo noi”.