Conte un uomo solo al comando e l’Inter vola. Steven Zhang sta provando…

Il mondo capovolto. Dall'Atalanta all'Atalanta: ecco come in sette mesi è cambiata la situazione dell'Inter. Conte è la grande certezza

Il mondo capovolto. Era il 31 luglio e al termine di Atalanta-Inter, Antonio Conte si lasciò andare in un duro sfogo: "Se si è deboli è difficile difendere me e la squadra. Annata dura, farò le mie valutazioni. Uno il parafulmine lo fa una volta, due sarebbe da scemi". Sette mesi dopo il tecnico ritrova ancora una volta l'Atalanta, ma con una situazione completamente differente. L'Inter è prima e Conte è un uomo solo al comando. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , con Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin positivi, ma sempre in contatto col tecnico, alla Pinetina non c'è praticamente nessuno, a parte il vicepresidente Zanetti e il capo della comunicazione Pedinotti.

"Ribadito che Steven Zhang da Nanchino le sta provando tutte per dare continuità al progetto Suning, in questo momento la grande certezza dell'Inter è Conte Antonio. Il Premier che non teme voti di sfiducia. Nella difficile situazione della proprietà, con urgente bisogno di 200 milioni per problemi di cassa e per saldare anche gli stipendi, con un altro tecnico l'umorale mondo nerazzurro avrebbe rischiato di sfilacciarsi come un vecchio jeans. Invece le difficoltà hanno sublimato la coesione del gruppo squadra".