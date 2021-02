Inter, le urla al telefono? Conte scherza: “Per fortuna dalla prossima torno in panchina”

Hanno fatto il giro del web le immagini di Antonio Conte che, quasi strappando il telefono dalle mani del fratello in tribuna, urla alcune indicazioni all’indirizzo di Stellini, suo allenatore in seconda, durante i minuti finali di Fiorentina-Inter.

Le sue urla fanno il giro del web, Conte ci scherza su

Con un post su Instagram, il tecnico nerazzurro ci ha scherzato su, scrivendo: “Per fortuna dalla prossima torno in panchina”, il commento di Conte che, scontata la doppia squalifica per il diverbio con Maresca durante Udinese-Inter, potrà riprendere posto anche in campionato contro la Lazio domenica sera. Ecco il post: