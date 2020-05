L’Inter accontenta Conte: in arrivo Vidal. Marotta rimane scettico, ma questa volta…

La terza volta può essere quella buona: dopo i tentativi della scorsa estate e di gennaio, le strade dell’Inter e di Arturo Vidal potranno finalmente incrociarsi. Per la gioia di Antonio Conte, primo sponsor del centrocampista cileno. Secondo Tuttosport, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di acccontentare le richieste del proprio tecnico, che con ogni probabilità dovrà digerire l’amara cessione di Lautaro Martinez: “Quando Antonio Conte vuole una cosa, alla fine la ottiene. E siccome Arturo Vidal lo chiede da quasi undici mesi, è plausibile che alla fine l’Inter lo accontenti. Certo, la società preferirebbe un profilo come Tonali, per altro più caro del cileno, ma bisognerà “compensare” la cessione di Lautaro Martinez, un’uscita che non farà piacere al tecnico, ma probabilmente obbligata dalla volontà del giocatore e dalla proposta che, alla fine, sarà di quelle difficili da rifiutare“.

GARANTISCE CONTE – “Il cileno non prenderà il posto di Martinez, ovvio, ma sistemerà il centrocampo permettendo al club di mantenere un discreto gruzzolo da investire per il centravanti che dovrà rimpiazzare l’argentino. […] Marotta era (e rimane) scettico su Vidal, ma Conte garantirà per lui. “Re Artù” è il giocatore ideale per i suoi schemi e il tecnico è convinto che abbia ancora da dare, sicuramente nell’immediato: perché Conte vuole gente pronta per vincere subito“.