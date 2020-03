Coronavirus, è scattato l’allarme tra i giocatori: telefonate continue, ora c’è timore che…

Allarme fra i calciatori. I massimi dirigenti dell’Aic (Tommasi, Calcagno, Grazioli) sono subissati di telefonare dei giocatori di tutte le categorie, sempre più preoccupati per l’evolvere della situazione coronavirus. A riferirlo è “Repubblica”.

C’è il timore che questa stagione non possa essere completata. In caso di un calciatore positivo (o un allenatore o un massaggiatore), tutta la squadra deve essere messa in quarantena per due settimane e deve essere effettuato il tampone almeno a quelli che negli ultimi tempi sono entrati in contatto con la persona contagiata. La Lega di serie A ha tenuto ieri un incontro, via Skype, con tutti i medici sportivi e non può che adeguarsi alle disposizioni del governo.