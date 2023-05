Sky – Inter, Correa non preoccupa: domani la decisione. Le ultime in vista del Milan

L'Inter, dopo aver archiviato la pratica Sassuolo, è subito tornata in campo ad Appiano Gentile in vista del derby contro il Milan, in programma martedì sera a San Siro. Per la semifinale di ritorno di Champions League sembrano esserci pochi dubbi di formazione per Simone Inzaghi, che potrebbe avere a disposizione la rosa quasi al completo.

Come detto a Sky Sport, ieri Dzeko non ha giocato neanche un minuto, e questo può far pensare che sarà lui titolare al fianco di Lautaro contro il Milan, anche se Lukaku sta facendo di tutto per mettere in difficoltà Inzaghi. Correa, uscito al termine del primo tempo della sfida di ieri contro il Sassuolo, non preoccupa e sta meglio: domani verrà presa la decisione finale. Ci saranno tutti tranne Skriniar, la formazione iniziale sarà uguale o quasi a quella vista all'andata.