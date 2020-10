CorSera – Rigore su Lukaku a Genova? Arbitri poco teneri con l’Inter, nerazzurri non protetti

L’Inter ha ritrovato il successo in campionato ed ora si proietta al secondo impegno di Champions League. Il Corriere della Sera, però, torna su un episodio che avrebbe potuto incidere sulla gara di Marassi. Si legge sul quotidiano: “Se il successo contro il Genoa è un punto di partenza nella stagione dell’Inter o se invece è stato un primo passaggio verso la ripresa lo si capirà domani a Kiev contro lo Shakhtar, in un match che rischia di avere un peso decisivo per il passaggio del turno agli ottavi. I nerazzurri di Conte ci arrivano dopo una vittoria senza sforzi, un match che forse poteva essere chiuso anche prima se Massa avesse giudicato diversamente l’intervento in area di Bani su Lukaku. Gli arbitri però non sono troppo teneri con l’Inter, non proprio la più protetta delle squadre“.