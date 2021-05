CorSera – Juve-Inter, se decisiva Conte avrebbe invaso il campo. Nel post…

Il commento del quotidiano sul derby d'Italia andato in scena ieri tra le polemiche per la direzione arbitrale

Non sono mancate le scintille prima, durante e dopo Juve-Inter di ieri pomeriggio. Alla lunga discussione sul pasillo che alla fine i bianconeri non hanno riservato ai nerazzurri, si è aggiunta puntuale anche quella legata ad una direzione arbitrale che ha lasciao tutti senza parole. Si legge sul Corriere della Sera: "Altro che «pasillo de honor». Anche se negli spogliatoi gli juventini avevano fatto i complimenti agli interisti: complice la direzione di Calvarese, da moviola in campo, prima Cristian Stellini, poi Andrea Pirlo non risparmiano parole abrasive".