CorSera – Nuovo decreto, ecco chi riapre subito: anche negozi per bambini. Per gli acquisti online…

Nella giornata di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte presenterà il nuovo decreto in conferenza stampa. Intanto, il Corriere della Sera anticipa alcune decisioni.

“Cartolerie, librerie, negozi che vendono vestiti per neonati e bambini, lavanderie, macchine per la distribuzione delle bevande, acquisiti online senza limitazioni: sono queste le attività che potrebbero ripartire dal 14 aprile 2020. L’elenco viene aggiornato in questi minuti e sarà inserito nel Dpcm che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà questa sera e presenterà con una conferenza stampa.

Tutti gli esercizi commerciali ai quali è consentito riaprire dovranno però rispettare le misure di sicurezza previste per contenere il contagio da coronavirus e dunque gli ingressi scaglionati, all’interno la distanza di almeno un metro tra le persone e la dotazione dei dispositivi di protezione – guanti e mascherine – per il personale che lavora al pubblico, ma anche quello addetto agli atti amministrativi”.