Corsport: “Inter, pare che gli stranieri siano tutt’altro che convinti di…”

Il quotidiano riporta l'umore dello spogliatoio dopo le richieste di Steven Zhang: ecco cosa filtra dal Corsport

E' chiara la richiesta di Steven Zhang: è necessario ridurre i costi e si domanda a tutti un sacrificio. La squadra, però, non sembra essere incline a soddisfarla, come riporta il Corriere dello Sport, che riporta l'umore dell'Inter in questi giorni: "Gli spifferi che provengono dallo spogliatoio vanno tutti nella stessa direzione, nel senso che riportano una generale irritazione nei confronti della proprietà per la richiesta di rinunciare a due mensilità.