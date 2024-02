"Un’altra Roma. Non nei singoli, perché la formazione potrebbe essere uguale a quella che ha travolto il Cagliari, ma nello spartito tattico e negli aggiustamenti: non sarà né il 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime tre partite della gestione De Rossi né il 3-5-2 in stile Mourinho". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su come la Roma affronterà l'Inter tatticamente stasera all'Olimpico. Si legge: "Sarà un ibrido molto spallettiano, una difesa a tre e mezzo che chiede molto sacrificio a El Shaarawy, non a caso elogiato in maniera approfondita dall’allenatore in conferenza stampa. Non si tratta di perdere l’identità, che rimane propositiva e ambiziosa, ma di rispettare l’Inter che ha una struttura più ricca e collaudata.