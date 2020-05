Marca – Barcellona, tutto su Lautaro. Nessuna paura della concorrenza, ha un jolly in mano

Anche in Argentina parlano di Lautaro Martinez e del suo possibile approdo al Barcellona. Un ostacolo al suo arrivo – scrive la versione argentina del quotidiano Marca – sarebbe il PSG. “Il club francese ha recentemente dimostrato le sue intenzioni di trattare l’attaccante argentino. Una posizione che per il Barcellona non è strana, ma che non preoccupa affatto. Il club spagnolo infatti è fiducioso. Questa fiducia si basa sul desiderio del giocatore di firmare per il Barcellona e giocare con Messi”, si legge in un articolo.

NESSUNA FRETTA – In sostanza, per il quotidiano il Barça non teme nessuna concorrente perché conterebbe sulla preferenza del Toro. Unico svantaggio in questa trattativa è il prezzo fissato per l’attaccante: i 111 mln della clausola rescissoria. Per abbassare questa cifra, i blaugrana vogliono mettere sul piatto delle contropartite, Vidal e Semedo. Queste almeno sarebbero le opzioni principali. “La trattativa non è facile ed è nella sua fase iniziale, perché ci sono altri club interessati e perché l’Inter non ha fretta. Anzi parla di rinnovo con l’argentino“, dice ancora Marca. Non c’è solo il PSG sulle tracce del giocatore nerazzurro: piacerebbe anche a Real e City.

CONSAPEVOLEZZA – “Al Camp Nou sono consapevoli della rivalità sul mercato con il PSG che esiste da anni e sanno che potrebbe complicarsi la situazione. Ma il Barça si aggrappa al desiderio del nerazzurro di giocare con Messi. La pressione che il giocatore stesso può fare su questa operazione è la carta più importante che i blaugrana hanno a disposizione. Il Barcellona ci crede, ma non sarà facile strappare all’Inter l’attaccante“, conclude lo stesso articolo.

(fonte: ar.marca.com)