Costa (Sottosegretario Salute): “Stiamo valutando la riapertura degli stadi”

Le dichiarazioni del Sottosegretario alla Salute con delega allo Sport Andrea Costa ai microfoni di Sky Sport sulla riapertura degli stadi

Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute con delega allo Sport, ha parlato in collegamento con Sky Sport: "L'ok del Governo al pubblico in presenza in occasione della finale di Coppa Italia è una bella notizia. Stiamo ragionando su un 20%. Il Cts è a lavoro per definire quelli che saranno i protocolli e garantire i flussi e i deflussi e la sicurezza del pubblico. Pubblico allo stadio nelle ultime partite di Serie A? È un ragionamento in corso. Sono riflessioni che stiamo facendo. Dobbiamo traguardare un obiettivo alla volta. Oggi l'obiettivo della finale di Coppa Italia è importante Come Governo stiamo lavorando per cercare di creare le condizioni per aumentare le aperture e garantire al calcio e allo sport il pubblico in presenza, nella consapevolezza che quando diamo questa disponibilità diamo un segnale all'intero Paese.