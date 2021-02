Costacurta scettico: “Eriksen? Non è diventato Gerrard. Gioca perché…”

Le considerazioni dell'ex difensore del Milan a proposito del centrocampista danese titolare anche nel derby

Si parla del rendimento dell'ultimo periodo di Christian Eriksen negli studi di Sky Sport. Ai complimenti di Bergomi, ha fatto da contraltare lo scetticismo persistente di Alessandro Costacurta. "E' rientrato tra i titolari perché gli altri non stavano rendendo. Non è che sia diventato Gerrard, almeno per me", ha detto l'ex difensore del Milan.