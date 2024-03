Intervenuto in diretta a Sportitalia, Michele Criscitiello, direttore dell'emittente, ha parlato così del caso Francesco Acerbi e di come la FIGC si è comportata nei suoi confronti: "Si deve vergognare la FIGC, che in attesa di giudizio lo manda a casa da due partite inutili: se io fossi Acerbi, direi a Gravina che non ci vengo agli Europei. Perché non mi hai tutelato quando dovevi e siccome esiste la prova di innocenza devo credere ad un giocatore perché non c'era la prova.