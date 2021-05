De Vrij: “Conte ci ha trasmesso passione e mentalità. Inter migliorata, gruppo unito”

Alla fine della partita contro il Crotone sono arrivate le parole del giocatore ai microfoni di Skysport

Un'altra vittoria essenziale sulla strada che porta allo scudetto. È arrivata a Crotone dopo una gara comunque difficile e un primo tempo nel quale due pali e la difesa rossoblù avevano fermato i nerazzurri. Quando sembrava potesse essere una giornata storta, Eriksen ha imbeccato il tiro giusto e con una deviazione l'Inter è arrivata al gol. Il raddoppio è arrivato nel finale con Hakimi. Alla fine della partita in Calabria sono arrivate ai microfoni di Skysport di uno dei protagonisti della gara, Stephan de Vrij: «Cos'è per noi Conte? Ci trasmette tanta passione e la mentalità di vincere. Si vede che il gruppo è unito ed è anche merito del mister».

Non abbiamo iniziato benissimo questa stagione per alcuni motivi. Ci siamo resi conto su cosa cambiare, siamo diventati più uniti e compatti. Ognuno cerca di aiutare l'altro e si vede lo spirito vincente del gruppo. Così i risultati sono migliorati.

Abbiamo lavorato tantissimo. Ma non dobbiamo parlare dei singoli perché è stata la crescita del gruppo, ognuno si è reso conto di dover migliorare e siamo stati aperti ai miglioramenti. Siamo cresciuti tutti insieme ed è un piacere di giocare accanto a due difensori fortissimi come Bastoni e Skriniar.

Anche questa è una bella domanda. Ovviamente faccio il calciatore di professione ed è la mia passione più importante ma è importante anche avere degli hobby per divertirsi. Uno strumento aiuta anche la creatività. Cerco di migliorarmi in ogni aspetto diciamo. Pezzo per la festa scudetto? Non ci ho pensato.