Cuadrado, clamoroso interesse Inter? Biasin: “Notizia non campata per aria per 2 motivi”

Juan Cuadrado all'Inter? Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin, che non ha escluso l'arrivo a zero del colombiano della Juve

Juan Cuadrado all'Inter? La pista, clamorosa, è stata accesa da Luca Momblano. Oggi, a Calciomercato.it, ne ha parlato anche Fabrizio Biasin, che non ha escluso l'arrivo a zero del colombiano della Juve.

"Cuadrado all’Inter? Non ho nessun tipo di informazioni su questa pista, mi sembra non campata per aria, intanto perché la dice Luca Momblano e mi fido. E poi perché effettivamente è un giocatore che può piacere tanto a Marotta. Anche se in realtà in quel momento ci sono Dumfries e Darmian all’Inter e Inzaghi è sereno”.