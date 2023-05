Daily Mail – Adarabioyo nel mirino dell’Inter. Contro Haaland ha stupito tutti

I media britannici ne hanno parlato nei giorni scorsi. E anche il Daily Mail si accoda a Skysports , sottolineando che l'Inter è su Tosin Adarabioyo, difensore del Fulham. Il giornale inglese scrive: "Il calciatore è nel mirino del club nerazzurro come potenziale sostituto di Milan Skriniar dopo aver impressionato contro Erling Haaland, con l'ex difensore centrale del Manchester City che aprirebbe ad un trasferimento in Serie A".

Il calciatore ha impressionato gli osservatori interisti per come il 25enne ha affrontato il temutissimo attaccante temutissimo del Manchester City. Per questo - si legge nello stesso articolo - lo hanno aggiunto a un elenco di potenziali obiettivi per sostituire lo slovacco, destinato al ParisSaint Germain quest'estate.