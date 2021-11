Darmian: “Inter-Shakhtar, dovremo far male con le nostre qualità. Quello che faccio…”

Il giocatore nerazzurro si è fermato ai microfoni di Skysport alla vigilia della gara contro la squadra ucraina

«Ci aspetta una partita difficile contro un avversario che ha qualità, tiene possesso palla, cerca di giocare da dietro e di creare spazi per gli attaccanti. Dovremo essere concentrati e bravi, come lo siamo stati con il Napoli, dovremo chiudere tutti gli spazi e cercare di fare male con le nostre qualità». A Skysport Matteo Darmian ha parlato alla vigilia della gara di Champions contro lo Shakhtar che vale molto sulla strada verso la qualificazione agli ottavi. Il giocatore nerazzurro ha anche aggiunto:

-Quanto ti fa piacere essere così dentro a questo progetto: quando vieni chiamato in causa ci sei sempre e si migliora anche nel tempo nel tirare fuori il meglio di sé?

Dopo qualche anno si gestiscono meglio determinate situazioni. Ho sempre sentito la fiducia di tutto l'ambiente e questo mi ha permesso di migliorare giorno dopo giorno, cercare di migliorare, questo è quello che faccio io e poi quando vengo chiamato in causa cerco di dare il mio contributo per aiutare la squadra nel raggiungimento degli obiettivi.

-Quanto è importante la gara contro lo Shakhtar? C'è la maturità per non lasciarsi sfuggire l'occasione qualificazione?

Sappiamo quanto è importante questa partita. Dobbiamo scendere in campo con la giusta concentrazione e cercare di portare a casa i tre punti, fondamentali per noi, per il passaggio del turno.